"Prendeteli entro lunedì, sennò saranno distrutti": l'appello di Retake per salvare decine di testi scolastici al Fermi

Un centinaio di testi didattici su tutte le materie, dall'inglese alla storia, destinati al macero perché inutilizzati. Che per qualcuno potrebbero però aiutare nello studio. Le foto della pila di libri, attualmente in deposito nel liceo scientifico Fermi di Bari, sono state pubblicate sui social dai volontari di Retake Bari. Che lanciano un appello: "Per chi li volesse, può recarsi al Fermi e prendere ciò che desidera. Il tutto entro lunedì ore 14". Dopo quell'orario, infatti, i testi saranno portati via e molto probabilmente distrutti. In allegato le foto con tutti i titoli disponibili.

Gallery