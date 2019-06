Dal cerimoniale al Sacrario dei Caduti all'alzabandiera in piazza Diaz: Bari celebra la Festa della Repubblica

Come da tradizione, ad aprire il cerimoniale barese in programma per la festa della Repubblica, questa mattina, è stata la visita al Sacrario militare dei Caduti d’oltremare di Japigia, in programma alle 9. In occasione del 73esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, le autorità civili e religiose e militari intervenute, renderanno onore ai caduti di guerra - 76mila quelli baresi, di cui 36mila noti e 40mila ignoti - deponendo una corona d'alloro nel Sacrario e osservando un minuto di silenzio. La cerimonia al Sacrario si concluderà poi con la firma dell'Albo d'onore. A deporre la corona sono stati il prefetto Marilisa Magno e il generale di divisione aerea Aurelio Colagrande, comandante del presidio militare di Bari. Non sarà presente il sindaco Antonio Decaro: a rappresentare il Comune di Bari sarà infatti l'assessore al Commercio, Carla Palone.

L'alzabandiera sul lungomare: scattano i divieti al traffico

Il cerimoniale si sposta poi sul lungomare intorno alle 10.30: in piazza Diaz è previsto il rito dell'alzabandiera, in seguito al quale il prefetto Marilisa Magno leggerà il discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In vista dell'iniziativa, l'area è stata resa off-limit alla sosta delle auto: scatta il divieto di parcheggio, infatti, fino alle 13 sul lungomare, nel tratto compreso tra largo Adua e piazza Diaz, nel prolungamento di via Imbriani, via Goffredo Di Crollalanza e via Giandomenico Petroni e nella piazzetta tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia e in piazza Poerio, su entrambi i lati, nel tratto compreso fra le carreggiate di via Di Vagno.