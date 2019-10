Il pollo fritto del Kfc arriva a Bari: lavori in corso per il nuovo ristorante della Stazione Centrale

Un'altra famosa catena internazionale di fast food è quasi pronta ad aprire i battenti a Bari: tra poche settimane, nei locali della stazione centrale, sarà inaugurato il KFC, acronimo per Kentucky Fried Chicken, specializzato in pollo fritto. Gli operai, in questi giorni, stano ultimando gli allestimenti del punto vendita con affaccio sul piazzale ovest. Nell'area è in corso anche la sistemazione del nuovo sottopassaggio, la cui apertura avverrà entro fine anno, trasformando radicalmente la zona. Un marchio noto in tuttto il mondo, da poco in Italia ma in espansione continua, raggiungendo anche la Puglia in un luogo decisamente affollato di turisti in transito.

(Foto Desirèe Iusco)