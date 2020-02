Strade, piazze e giardini pronte a rifarsi il look: 'tesoretto' da 240mila euro per nuovi arredi e attrezzature ludiche

Un 'tesoretto' da 240mila euro per migliorare gli spazi pubblici con attrezzature ludiche, sportive e arredi urbani. L'ok al progetto esecutivo relativo all'accordo quadro per la fornitura e posa delle attrezzature è arrivato negli scorsi giorni dalla Giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso. Stanziamento al quale si aggiungono gli altri 5 accordi quadro analoghi, ciascuno del valore di 95mila euro, attualmente in corso di aggiudicazione, che afferiscono invece alle risorse dei singoli Municipi. Dal Comune si prospetta un'aggiudicazione dell'appalto entro l'estate, mentre per gli altri cinque i lavori dovrebbero essere avviati entro la primavera.

“Gli stanziamenti destinati agli interventi di manutenzione, come pure all’acquisto di nuovi elementi e attrezzature ludiche e di arredi destinati agli spazi pubblici della città, da realizzare nei prossimi due anni - commenta Giuseppe Galasso - ammontano a circa 715mila euro. Un investimento importante che consentirà di non solo di intervenire ogniqualvolta sarà necessario ripristinare arredi e strutture negli spazi pubblici ma anche di incrementare la dotazione complessiva di questi elementi per il tempo libero in città"