Arriva a BARI il road tour “AL CUORE DELL’ADERENZA” Seguire la terapia protegge il tuo cuore Il primo tour che promuove l’importanza di seguire la terapia 24 e 25 novembre, dalle 10 alle 18 in Piazza della Libertà angolo Piazza Massari Sabato 24 novembre alle ore 17.00 incontro con il Professor Vito Vulpis al Centro Sociale Casa Del Mutilato in Via G. Murat, 1 Roma, 21 novembre 2018 Arriva a Bari il road tour “AL CUORE DELL’ADERENZA. Seguire la terapia protegge il tuo cuore”, iniziativa diretta a sensibilizzare l’opinione pubblica, e soprattutto i pazienti, sull’importanza dell’aderenza terapeutica, in particolare riguardo alle malattie cardiovascolari croniche, come ipertensione e dislipidemia. Il tour, un’iniziativa che non ha precedenti nel nostro paese, attraversa l’Italia con l’obiettivo di formare e informare cittadini, medici e personale sanitario sull’importanza della corretta aderenza terapeutica e sulla possibilità di semplificare la terapia dei pazienti. In ogni piazza toccata dal tour, in appositi gazebo, saranno presenti infermieri e personale sanitario dei Comitati Locali della Croce Rossa che si occuperanno della rilevazione di parametri vitali, quali pressione arteriosa, ossimetria, frequenza cardiaca, colesterolo e glicemia; gli screening saranno completamente gratuiti. Inoltre, il personale di servizio spiegherà l’iniziativa distribuendo materiale informativo, anche con l’ausilio di supporti audio-video. A Bari le attività si svolgeranno in Piazza della Libertà, angolo Piazza Massari; il personale sarà operativo sia sabato che domenica, dalle 10:00 alle 18:00. Inoltre, sabato 24 novembre alle ore 17.00 al Centro Sociale Casa Del Mutilato in Via G. Murat, 1 il Professor Vito Vulpis - Direttore UOSD Medicina d’urgenza Ipertensione e Rischio Cardiovascolare - dialogherà con i presenti, sensibilizzandoli sul tema dell’aderenza, rispondendo a domande e dubbi e condividendo con loro alcuni consigli su come seguire correttamente la terapia prescritta dal proprio medico di riferimento. Per maggiori informazioni visita il sito www.alcuoredelladerenza.it Il road tour ha già toccato Ancona e Roma registrando un grande successo di presenze. Dopo Bari “Al Cuore dell’Aderenza” arriverà a Milano e sarà successivamente nuovamente a Roma. Seguire correttamente la terapia prescritta dal medico garantisce una maggiore efficacia della cura ed evita l’insorgere di complicanze che possono essere anche fatali. Il rischio di tali eventi si riduce con l’osservanza delle prescrizioni e con un dialogo aperto e collaborativo con il proprio medico. Il problema dell’aderenza alla terapia assume grande rilievo se si considerano i dati statistici: ogni anno in Europa si registrano infatti oltre 190.000 decessi a causa di una non adeguata aderenza alle prescrizioni mediche. Solo in Italia sono 15 milioni i pazienti ipertesi, 3 milioni e 200 mila i pazienti con diabete e oltre 300.000 i pazienti con ipercolesterolemia familiare. * Il road tour si avvale inoltre del supporto di Senior Italia FederAnziani. Senior Italia è la federazione delle associazioni della terza età fondata nel 2006 con lo scopo di tutelare i diritti e migliorare la qualità della vita delle persone Senior. La mission della federazione è valorizzare il ruolo dei Senior come risorsa insostituibile per la famiglia e la società; orientare le politiche sanitarie e sociali verso lo sviluppo di programmi che favoriscano una sana longevità e promuovano il benessere lungo tutto l’arco della vita; affermare il diritto alla salute quale diritto fondamentale dell’individuo, sancito dalla Costituzione, e sensibilizzare le Istituzioni per garantire equità nell’accesso alle cure. *Fonti http://www.asmn.re.it/allegati/Dati_Ipertensione.pdf https://www.istat.it/it/archivio/202600 http://www.giornaledicardiologia.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=2254&id=24280 http://www.recentiprogressi.it/r.php?v=2148&a=23242&l=324530&f=allegati/02148_2016_01/fulltext/01_Pelliccia.pdf www.alcuoredelladerenza.it #alcuoredelladerenza Press Office & Media Relation Road Tour “Al Cuore dell’Aderenza” Gian Arnaldi gian@arnaldipartners.com 335.6390570 Letizia D’Amato info@letiziadamato.com 342.5914132

