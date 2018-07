E' il giorno del Battiti Live, il maxi palco spicca sul molo San Nicola. Decaro: "Niente bottiglie in vetro. Usate i Park&Ride"

Il maxi palco è ormai montato sul molo San Nicola, ed è il sindaco di Bari, Antonio Decaro, a raccontare con un video su Facebook come si svolgerà l'ultima tappa del Radionorba Battiti Live, che per l'occasione sbarca nel centro del capoluogo. Con un parterre di ospiti di tutto rispetto: a partire dalle 21 si esibiranno artisti del calibro di Mihail - rivelazione musicale del 2018 -, Guè Pequeno, Elodie, J-Ax, The Kolors e tanti altri musicisti italiani che di certo attireranno una folla di fan.

Le limitazioni al traffico

Proprio per evitare di intasare il centro con i mezzi dei visitatori, da stamattina sono scattati i primi divieti di sosta e transito nel quartiere Murattiano. Inaccessibile buona parte del lungomare Araldo di Crollalanza, almeno fino a piazza Diaz, mentre sono stati anche riservati dei posti per la sosta ai veicoli per i disabili.

Il consiglio del primo cittadino? "Lasciate la macchina nei Park&Ride e venite in centro con gli autobus". Per l'occasione infatti i tre Park&Ride (Parco 2 Giugno, Corso Vittorio Veneto e Pane e Pomodoro) rimarranno aperti fino all'una di notte. Il piano viabilità ha poi previsto la modifica dei percorsi dei bus che originariamente dovevano passare nell'area transennata.

Niente bottiglie di vetro

Sempre nel video, il sindaco ricorda anche le regole di sicurezza previste per il maxi evento. Una su tutte: il divieto di portare bottiglie di vetro con sè. Quindi per il trasporto delle bevande bisognerà usare contenitori di altri materiali. Divieto che naturalmente varrà anche per i negozianti, che non potranno vendere in serata - come da ordinanza - alcuna bevanda contenuta in bottiglie di vetro.