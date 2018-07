Iscrizioni agli asili nido comunali: pubblicate le graduatorie provvisorie

Sono state pubblicate oggi, lunedì 30 luglio, le graduatorie provvisorie dei nuovi iscritti agli asili nido comunali per l’anno educativo 2018/2019.

Gli elenchi sono affissi presso gli uffici della ripartizione Politiche educative, giovanili e del lavoro, in via Venezia 41, e presso gli asili interessati ovvero: asilo nido “Villari” - via Villari n.15, asilo nido “La Tana del Ghiro” - trav. via Laforgia n.2, sezioni primavera “La Tana del Ghiro” c/o Scuola dell’Infanzia Vittorio Veneto - corso Benedetto Croce n.130/c, asilo nido “Japigia” - via M. Viterbo n. 5, asilo nido “Carabellese” - via Carabellese n. 6, asilo nido “Stanic” - via Cassala n. 21, asilo nido “Libertà” - via Garruba n. 160, asilo nido “Le Ali di Michela” - piazzetta Eleonora (San Pio), asilo Nido “Costa” - via N. Costa n. 2, asilo Nido “Montessori” - via Vittorio Veneto n. 189.

Sarà possibiel presentare ricorso da proporsi al direttore della Ripartizione P.E.G.L. entro il 20 agosto 2018; la decisione interverrà entro il giorno 30 agosto 2018. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate anche sul sito del Comune di Bari.