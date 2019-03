Salam sosta davanti al negozio in centro: selfie e curiosità per l'asinella del pellegrino Bruno

Un'asinella lasciata sul marciapiede, all'esterno di un negozio di articoli casalinghi di via Abate Gimma, nel centro Murattiano di Bari, attira l'attenzione e la curiosità dei passanti: si tratta di Salam, la compagna di viaggio di Bruno Dias, il pellegrino partito due anni e mezzo fa da Santiago de Compostela per un viaggio a piedi verso Gerusalemme. In questi giorni, il viaggiatore ha raggiunto Bari e i dintorni per poi dirigersi a Brindisi da dove si imbarcherà verso Istanbul.

Con lui c'è la fedele compagna Salam che per un pomeriggio, è diventata l'attrazione del centro cittadino, sorprendendo involontariamente i passanti e chi usciva dal negozio. Qualcuno ha anche pensato di scattare delle foto con la simpatica asinella che accompagna Bruno Dias nel suo viaggio di pace e fratellanza verso la Terra Santa.