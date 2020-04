Stop all'asporto di pizzerie, ristoranti e altre attività per il 1° maggio: c'è l'ordinanza della Regione Puglia

E' stato sospeso solo per il 1° maggio l'asporto di cibo acquistato in pizzerie, rosticcerie, pub, ristoranti, gelaterie e altri esercizi commerciali: lo comunica la Regione Puglia attraverso l'ordinanza del presidente Michele Emiliano dopo le riaperture dei servizi da ieri, con alcuni giorni d'anticipo rispetto all'avvio della fase 2 dell'emergenza coronavirus prevista per il 4 maggio.

Per domani, dunque, sarà consentita solamente la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l’attività di confezionamento e trasporto.