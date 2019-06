'Una maglia per la vita', successo per l'asta benefica di Ciao Vinny: raccolti 8mila euro

Grande successo per l'asta benefica di 'Ciao Vinny', tenutasi nella serata di sabato al Circolo Tennis di Bari. Sono stati raccolti quasi 8mila euro dai battitori con la vendita delle maglie autografate dei calciatori, appartenenti a diverse serie e competizioni: dalla A alle nazionali, passando per le serie minori pugliesi. L'iniziativa 'Solo la maglia' è servito a raccogliere fondi per finanziare il progetto 'Ciao vita!', che prevede corsi di Basic Life Support per insegnare le regole base di soccorso e prevenzione del pericolo con riconoscimento dell'arresto cardiaco e trattamento fino all'arrivo di operatori sanitari.

Oltre 200 le persone presenti all'asta. La maglia che è stata aggiudicata con il prezzo più alto è stata una "storica" di Francesco Totti, già capitano nella Roma: è costata 660 euro. Molto combattute anche le aste per le maglie autografate degli juventini Ronaldo (500), Dybala (450) e Chiellini (400). "Ringraziamo i collezionisti baresi - commenta Lorenzo Moretti, vicepresidente della Fondazione - che con le loro generose donazioni consentono di sostenere i nostri progetti educativi per la sicurezza stradale".