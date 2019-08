La Puglia abbracciata dal blu, lo scatto 'spaziale' di Luca Parmitano: "Terra dei ricordi"

"La Puglia, terra che mi ha adottato per sette indimenticabili anni, è completamente sgombra di nubi – come nei miei ricordi di giovane pilota": con queste parole l'astronauta siciliano Luca Parmitano, impegnato in un'importante missione nella Stazione Spaziale Internazionale che lo vedrà, nelle prossime settimane, prendere anche il comando, ha immortalato il Tacco d'Italia in una suggestiva foto postata sul suo profilo facebook. Uno scatto davvero speciale a testimoniare una terra abbracciata dall'azzurro del mare, inconfondibile dallo spazio e profondamente amata da Parmitano.