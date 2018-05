Lo sport che supera ogni barriera: a San Pio si conclude il percorso sportivo dedicato ai disabili

Gare di atletica leggera e di tiro con l'arco, sul campo e sulla pista di atletica, competizioni di danza sportiva e parabadminton. Sono solo alcune delle discipline a cui sono stati avvicinati oltre mezzo migliaio di persone, tra studenti disabili, docenti e accompagnatori pugliesi nell'ambito della 'Festa dello sport', l'iniziativa organizzata a Enziteto che ha concluso il progetto 'Sport per tutti'.

Sport per tutti

Il progetto ha coinvolto durante le attività scolastiche, con la collaborazione delle associazioni sportive - FiSDIR (Federazione italiana sport paralitici degli intellettivo relazionali), FISPES (Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali), FINP (Federazione italiana nuoto paralimpico) e FISO (Federazione italiana sport orientamento) - circa 600 bambini e ragazzi con disabilità di 100 scuole su tutto il territorio pugliese.

A fare da testimonial per l'iniziativa sono stati Giuseppe Catarinella, ambasciatore dello Sport Paralimpico e atleta della Nazionale di Calcio a 5 Ciechi, e Pietro Rosario Suma, campione nazionale di parabadminton e atleta del Gruppo Paralimpico della Difesa. Il progetto includeva anche una serie di attività di ricerca, studio e formazione - in collaborazione con Cip Puglia e le Università di Bari e Foggia - per la promozione di stili di vita fisicamente attivi destinati alle popolazioni speciali in età evolutiva, sulle metodologie dell'insegnamento delle attività motorie adattate e sul monitoraggio e la valutazione delle attività motorie adattate in età evolutiva.

La festa dello sport a Enziteto

All'evento di fine progetto ha partecipato anche l'assessore regionale allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, che ha assistito alle performance sportive dei 400 alunni con disabilità intervenuti. “Una grande esperienza e testimonianza di come lo sport può concretamente cambiare in meglio la vita delle persone: tutte, a prescindere dalle condizioni e dalle abilità fisiche” ha ricordato.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...