Assistenza ai senzatetto e lezioni ludiche sui rischi legati all'alcol: le attività dell'Unità di strada 'Care for people' a Bari

Volontari in strada per aiutare le persone bisognose: è l'Unità di strada 'Care for people' del Comune di Bari, servizio di assistenza ai senzatetto sul territorio comunale finanziato dall'assessorato al Welfare e gestito dalla cooperativa sociale C.A.P.S. In giornata è stato reso noto il calendario degli interventi in programma nel periodo tra lunedì 20 gennaio e il 2 febbraio. Un'iniziativa, attiva 7 giorni su 7, che si rivolge anche ai giovani, raggiunti nei luoghi della movida per metterli in guardia - anche attraverso attività educative - sui rischi connessi all'abuso di alcol.

Il calendario delle attività

Di seguito gli interventi previsti dall'Unità di strada:

20 gennaio

· ore 18-21

Camera di Commercio, Petruzzelli, parco Perotti, piazza Garibaldi, via Bovio, piazza Balenzano

· ore 21-24

piazza Umberto, via Suppa, via Fornari, corso Italia, piazza Moro, via Capruzzi, via Devitofrancesco



21 gennaio

· ore 18-21

Ipercoop, ex Socrate, ex Mecflex, via Guido Dorso, via Toma

· ore 21-24

piazza Umberto, piazza C. Battisti, via Suppa, via Fornari, corso Italia, Policlinico



22 gennaio

· ore 18-21

Camera di Commercio, via Bovio, lungomare, complanare est/ ovest, Parco Perotti, piazza Balenzano

· ore 21-24

piazza Umberto, via Suppa, via Fornari, corso Italia, piazza Moro, via Capruzzi



23 gennaio

· ore 18-21

villa Roth, ex Caserma Rossani, largo Ciaia, via Toma, via G. Dorso, Osp. Di Venere

· ore 21-24

piazza Umberto, piazza Cesare Battisti, via Fornari, corso Italia, via Capruzzi, Policlinico



24 gennaio

· ore 18-24

Play Games via Amendola (GAP)



25 gennaio

· ore 18-21

Petruzzelli

· ore 21-24

via Argiro



26 gennaio

· ore 18-21

Camera di Commercio, Petruzzelli, parco Perotti, piazza Garibaldi, via Bovio, piazza Balenzano

· ore 21-24

piazza Umberto, via Suppa, via Fornari, corso Italia piazza Moro, via Capruzzi, Policlinico



27 gennaio

· ore 18-21

via Glomerelli, tadio S.Nicola, Santa Fara, Santa Caterina

· ore 21-24

piazza Umberto, piazza Cesare Battisti, via Suppa, via Fornari, corso Italia, piazza Moro, via Capruzzi



28 gennaio

· ore 18-21

Camera di Commercio, Petruzzelli, Parco Perotti, piazza Garibaldi, via Bovio, piazza Balenzano, Porto

· ore 21-24

via Toma, via G. Dorso, via Fornari, corso Italia, via Capruzzi, Policlinico



29 gennaio

· ore 18-21

piazza Umberto, piazza Cesare Battisti, via Fornari, via Suppa, piazza Balenzano

· ore 21-24

piazza Garibaldi, corso Italia, piazza Moro, via Capruzzi, Osp. San Paolo



30 gennaio

· ore 18-21

Camera di Commercio, Parco Perotti, piazza Garibaldi, via Bovio, piazza Balenzano, via Toma

· ore 21-24

via G. Dorso, piazza Cesare Battisti, via Fornari, corso Italia, piazza Moro, via Capruzzi, Policlinico



31 gennaio

· ore 18-24

Sala Bingo Ambassador



1 febbraio

· ore 18-21

Fix it Radio

· ore 21-24

Punto X



2 febbraio

· ore 18-21

Camera di Commercio, Petruzzelli, parco Perotti, piazza Garibaldi, via Bovio, piazza Balenzano

· ore 21-24

piazza Umberto, piazza Cesare Battisti, via Suppa, via Fornari, corso Italia, piazza Moro, via Capruzzi, Policlinico.