San Girolamo, parcheggia l'auto vicino alle case popolari e trova la gomma tagliata: "Diversi episodi simili"

La gomma dell'auto a terra, tranciata con un oggetto appuntito. È la brutta sorpresa che ha ritrovato al ritorno dalla mattinata al mare sul waterfront di San Girolamo, una lettrice di BariToday. Aveva raggiunto - come tante altre famiglie nel week-end - le spiagge riqualificate nel quartiere barese per godersi alcune ore di relax, parcheggiando vicino alla zona delle case popolari.

"Siamo arrivati alle 13 - spiega - Al nostro ritorno, intorno alle 17.30, abbiamo trovato la ruota in questo stato". Fortunatamente nessun oggetto asportato dalla vettura, solo il fastidio di dover portare l'auto da un gommista per poter continuare a circolare. Un fenomeno che non sembra essere un unicum per chi parcheggia in zona. "Ci hanno raccontato di diversi casi simili - aggiunge la donna - Ad alcuni sono stati persino rotti i vetri dell'auto". Non malitenzionati intenzionati a rubare, ma atti vandalici che potrebbero fungere da 'avvertimento' per scoraggiare chi parcheggia in zona.