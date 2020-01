Auto in sosta 'impacchettata' con la carta regalo: "Hai capito che qui non devi parcheggiare?"

Carta regalo su una fiancata dell'auto. Sui cui è stato affisso anche un messaggio in dialetto barese: "Ora hai capito che non devi parcheggiare qui?". Da quando le foto sono comparse sui social, si moltiplicano le ipotesi sui responsabili dell'originale atto (vandalico?), che ha visto come bersaglio un suv parcheggiato su via Napoli, nel quartiere Santo Spirito di Bari.

Ignoti hanno 'impacchettato' ruote, finestrini e portiere, rendendo di fatto più complesso al proprietario il recupero del mezzo. Complesso anche capire il motivo per cui l'auto è stata ridotta in quel modo: la sosta era in una zona regolare, delimitata dalla striscia bianca. Che però a qualcuno, a quanto pare, non è piaciuta.

