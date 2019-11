Lotta allo spreco aiutando i più poveri, i baresi di 'Avanzi Popolo' vincono premio nazionale

C'è anche il progetto barese 'Avanzi Popolo' tra i vincitori dell'edizione 2019 del Premio Vivere a Spreco Zero, promosso dall'omonima campagna di Last Minute Market in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, progetto 60 Sei Zero dell'Università di Bologna-Distal, Anci e rete Sprecozero.net.

'Avanzi Popolo', rete barese nata dall'idea dell'Aps Farina 080, si è aggiudicata il riconoscimento nella categoria InnovAction. La piattaforma nasce dall'idea di coniugare la lotta allo spreco con la solidarietà, recuperando le eccedenze di cibo e destinandole ai bisognosi, attraverso una rete di condivisione 'a km 0' che coinvolge volontari, associazioni, enti benefici e commercianti attivi su territorio. Tra le tante attività promosse da 'Avanzi Popolo', le raccolte di quartiere, attraverso le quali ogni settimana i volontari raccolgono le eccedenze alimentari dai negozi che aderiscono al progetto e le distribuiscono attraverso associazioni ed enti caritatevoli del territorio, coinvolgendo in maniera attiva le comunità dei diversi quartieri.

Il premio complessivo di Vivere a Spreco Zero è andato al Comune di Torino. La cerimonia di consegna dei premi si terrà il 26 novembre nell'Auditorium Parco della Musica di Roma.