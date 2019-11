Panzerotti, cornetti, pane e frutta recuperati e donati ai più poveri: la generosità dei volontari di Madonnella

Più di 45 kg di cibo tra panzerotti, focacce, cornetti, pane, frutta e verdura, recuperati dalle attività commerciali e donati ai più poveri: nel quartiere Madonnella di Bari si è svolta la 49esima raccolta solidale di Avanzi Popolo assieme alla carovana formata dalla bicicletta Cinzia, altri ciclisti e i Pattinatori di Bari. Il cibo raccolto è stato consegnato al Frigo Solidale della Parrocchia di San Sabino e sarà distribuito ad alcune famiglie.

Numerosi i negozi del quartiere Madonnella (e non solo) coinvolti: tra questi Fruttivendolo Nicola De Mola v.le Traiano, L' Antica Forneria c.so Sonnino, Panificio Sonnino c.so Sonnino, Salumeria San Giuseppe c.so Sonnino, Panificio "San Giuseppe" c.so Sonnino, Salumeria Cap, c.so Sonnino, Nuovo Panificio Roma, c.so Sonnino, Frutteria "I sapori nascosti", c.so Sonnino, Panificio El Focacciaro Di Pino Ambruoso, via Cognetti, La Biglietteria Bari, Magazin romanesc "Ca La Mama Acasa" via Dalmazia, La Briocheria, via Cognetti, Pasticceria Saettone via Dalmazia, Salumeria Melfi, via Dalmazia, Bacio di Latte Bari via Sparano