Aeroporti di Puglia cerca due addetti stampa ma il bando ha "requisiti inaccettabili": l'Odg chiede di ritirarlo

"Requisiti inaccettabili che tradiscono l’ennesimo bando sartoriale di una società a totale controllo pubblico": in una nota, l'Ordine dei Giornalisti della Pugliua ha espresso disappunto per i requisiti del bando riguardante l'assunzione, a tempo determinato, di due addetti stampa, pubblicato da Aeroporti di Puglia. L'avviso è stato pubblicato il 21 ottobre sul sito di Adp con scadenza per le domande alle 12 del 31 ottobre.

"Non si possono discriminare i colleghi in base all’età anagrafica o se iscritti nell’elenco pubblicisti o professionisti. Per questo, il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Puglia chiede l’immediata revoca del bando e la redazione di uno nuovo che elimini le discriminazioni” conclude la nota.