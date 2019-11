Città smart d'Italia, Bari migliora ma resta a metà classifica: è tra le prime del Sud

Le città più intelligenti e sostenibili d'Italia? Bari si distingue tra quelle del Sud, ma nella classifica nazionale resta a metà, 62esima su 107 Comuni capoluogo italiani. A stilare la classifica delle città smart è, come ogni anno, il rapporto ICity Rank 2019 elaborato da Forum PA.

La ricerca e gli indicatori presi in considerazione

L'indagine fotografa "la situazione delle città italiane nel percorso per diventare intelligenti e sostenibili, ovvero più vicine ai bisogni dei cittadini, più inclusive, più vivibili, capaci di introdurre innovazioni e promuovere sviluppo adattandosi ai cambiamenti in atto". La ricerca prende in considerazione sei dimensioni urbane interessate da processi di innovazione (solidità economica, mobilità sostenibile, tutela ambientale, qualità sociale, capacità di governo e trasformazione digitale), sintesi di oltre 100 indicatori (basati su più di 250 variabili) che, aggregati nell’indice finale ICity Rank, consentono di stilare la classifica finale dei 107 comuni capoluogo.

Bari 'brilla' tra le città del Sud, ma la vetta è lontana

Per il sesto anno consecutivo, è Milano a confermarsi la città più smart d'Italia, seguita da Firenze e Bologna. Evidente, anche in questa classifica, il divario nord-sud: le città del Meridione, infatti, sono tutte in coda alla lista, con poche eccezioni. Tra queste proprio Bari, che con il suo 62esimo posto è terza tra le città del Sud, dopo Cagliari (ben distanziata in 37esima posizione) e Pescara (61esima). Analizzando però i singoli indicatori, ci sono alcuni in cui Bari riesce a conquistare posizioni più alte. Ad esempio, per la mobilità sostenibile è 37esima (seconda città del Sud), mentre è ancora migliore la performance nell'ambito della trasformazione digitale (25esima). 52esima posizione, invece, per la qualità sociale, una dimensione che comprende gli ambiti povertà ed esclusione sociale, istruzione e capitale umano, attrattività artistico-culturale: qui Bari è l'unica città del Sud a distinguersi, insieme a Cagliari.