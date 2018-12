Differenziata al 47%, Bari evita l'ecotassa maggiorata. Porta a porta in arrivo per Stanic e San Paolo

La raccolta differenziata a Bari raggiunge quota 47,12%. Un valore ottenuto tra i mesi di settembre e novembre 2018 che vale "un risparmio di 1 milione 300mila euro per i cittadini baresi".

Niente ecotassa maggiorata

A rendere noti i dati è Palazzo di Città, che in una nota sottolinea come il risultato è in linea con quanto richiesto "dalla norma regionale n.8/2018 per l’applicazione dell’aliquota dell’ecotassa per i Comuni". Con una percentuale di raccolta tra il 30% e il 40% nel periodo che va dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2017 (Bari era al 38,14%), la norma prevede infatti un incremento percentuale medio dell’8% nel periodo settembre-novembre 2018 per evitare di incorrere nell'aliquota maggiorata. "Pertanto grazie a questo importante risultato - sottolinea il Comune - non sarà versata l’ecotassa, maggiorata a 22,85 euro a tonnellata di rifiuti, ma la tariffa resterà ridotta a 7,5 euro a tonnellata".

Il sondaggio sul porta a porta: "Baresi soddisfatti"

"Abbiamo fatto molta strada se si tiene in considerazione il fatto che, a giugno del 2014, la percentuale di raccolta differenziata si attestava a poco più del 27% - commenta Pietro Petruzzelli -. Questo è risultato straordinario raggiunto grazie all’introduzione della raccolta porta a porta e anche a un impegno specifico dell’Amiu che ha messo in campo tutte le misure e gli strumenti per raggiungere un obiettivo del medio periodo che ci consente di non aumentare le tasse il prossimo anno. Sono molto soddisfatto anche perché i cittadini sembrano gradire l’introduzione del nuovo sistema di raccolta differenziata. A dimostrazione di questo gradimento, la tesi di una neolaureata del corso di laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio, che ha svolto un tirocinio presso la ripartizione Ambiente del Comune di Bari. Negli scorsi mesi ha somministrato un questionario di valutazione del servizio a più di 300 residenti dei quartieri interessati dal porta a porta, in minima parte “face to face” nei pressi degli uffici dove si ritira la dotazione annuale di sacchetti e in larghissima parte online diffondendolo attraverso dei gruppi facebook territoriali appartenenti alle aree interessate dal servizio. Ebbene, il 92% degli intervistati ritiene utile la raccolta differenziata per la salvaguardia dell’ambiente e solo il 7% ritiene che il servizio sia insufficiente (il 72% ritiene il servizio molto positivo e il restante 21% sufficiente). Il 99% ritiene giusto sanzionare chi abbandona i rifiuti per strada, mentre, alla domanda sull’utilità delle sanzioni nei confronti di chi non fa correttamente la raccolta, il 63% risponde che è sempre utile e il 36% lo ritiene giusto solo nei casi più gravi. Interessante ai fini dei correttivi da apportare al servizio sono le risposte alla domanda “ritiene che l’attuale frequenza di raccolta per ogni tipologia sia soddisfacente?”: il 23% risponde di sì, mentre il 47% ritiene che debba essere aumentata la frequenza di raccolta per la plastica e metalli. Attraverso una ricerca fatta con criterio e grande attenzione abbiamo avuto la possibilità di verificare che il duro lavoro svolto in questi due anni sta pagando. Abbiamo organizzato centinaia di incontri pubblici nelle parrocchie, nelle associazioni e negli stessi condomini con grande entusiasmo e metodo, e i cittadini hanno capito l’importanza del cambiamento delle loro abitudini. Tutto ciò significa che, insistendo sul nuovo servizio di raccolta, sulle campagne informative e anche sulle sanzioni nei confronti degli incivili, stiamo percorrendo la strada giusta. Ovviamente senza l’aiuto e la collaborazione dei cittadini non sarebbe stato possibile".

A gennaio si parte a San Paolo e Stanic

"Non ci resta che continuare così - conclude Petruzzelli - estendendo rapidamente il porta a porta negli altri quartieri della città, a cominciare da San Paolo e Stanic dove, già da gennaio, inizieremo a distribuire le pattumelle e il materiale informativo casa per casa, convinti che il primo motivo che spinge tutti a separare correttamente i rifiuti sia la salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo e che lasceremo ai nostri figli e nipoti".