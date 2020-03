Bandiere a mezz'asta e minuto di silenzio, anche Bari si ferma per ricordare le vittime del coronavirus

In piedi con la fascia tricolore, in silenzio davanti a Palazzo di Città con le bandiere a mezz'asta. Anche Bari, con il gesto simbolico compiuto alle 12 in punto dal sindaco Decaro, oggi si è fermata in segno di lutto per le vittime del Coronavirus. Insieme al primo cittadino, il prefetto Antonella Bellomo.

L'iniziativa, inizialmente lanciata dal presidente della provincia di Bergamo (tra i territori più colpiti dall'emergenza Covid-19) Gianfranco Cafforelli, e promossa dallo stesso Decaro in qualità di presidente Anci, si è tenuta in contemporanea in tutta Italia, con un'ampia partecipazione: è stato osservato un minuto di silenzio e le bandiere sono state esposte a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici, a cominciare dal Quirinale. Così il Paese si è idealmente stretto "in segno di lutto" e in "segno di solidarietà con tutte le comunità che stanno pagando il prezzo più alto".

“Abbiamo voluto dedicare un minuto di silenzio e le nostre bandiere a mezz’asta al ricordo delle miglia di vittime di questa pandemia che ha colpito così duramente il nostro Paese – ha spiegato il sindaco Decaro -. Da nord a sud, i sindaci si sono stretti in un silenzio comune e in un abbraccio virtuale con i colleghi che sono in lutto insieme alle loro comunità per le tante perdite. Noi sindaci siamo allo stesso tempo i custodi delle angosce e delle preoccupazioni dei nostri concittadini, ma anche vogliamo essere portatori di un messaggio di speranza che prima o poi riusciremo a metterci alle spalle questo terribile momento della storia del nostro Paese. Voglio ringraziare tutte le istituzioni che hanno aderito a questa iniziativa promossa dall’Anci, a dimostrazione che l’Italia è unita e solidale in questo momento”.