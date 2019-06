Conto alla rovescia per il Bari Pride 2019: ponte Adriatico e fontana di piazza Moro si coloreranno d'arcobaleno

Conto alla rovescia per il Pride regionale di Bari, in programma sabato prossimo nel capoluogo pugliese. In occasione dell'evento, patrocinato dall'Amministrazione Comunale, dalle 17 domani e fino a domenica 30 giugno il ponte Adriatico e la fontana monumentale di piazza Moro saranno illuminati con i colori dell'arcobaleno. La manifestazione avrà inizio sabato alle 17 in piazza Umberto: la parata quindi si sposterà verso lungomare, Umbertino e Madonnella, per concludersi a parco Perotti.

Tanti gli appuntamenti culturali e di spettacolo promossi dagli organizzatori del Pride: tra questi, domani, alle 20.30 al teatro Forma, anche una performance musicale dello “Skala Operakor” di Oslo, promossa e organizzata dall’ufficio LGBTQI del Comune di Bari e dal tavolo tecnico LGBTQI. Lo Skala Operakor, che presenterà il musical vaudeville “Hva du Vil! (come mi vuoi!)”, è un coro d’opera fondato nel 2011 a Oslo e composto da circa 60 cantanti, che tiene regolarmente concerti collaborando anche con rinomate orchestre come Lillestrøm Musikkorps e Bærum Symphony Orchestra. La sua programmazione propone opere di Verdi, Mozart, Ciajkovskij e Wagner eseguite in lingua originale.In “Hva du vil!” lo Skala Operakor compone un musical vaudeville nel quale si intrecciano dialoghi, musica, dramma e commedia sullo sfondo di una storia di amore che vede due donne protagoniste. L'ingresso è libero.

Venerdì, invece, altri tre appuntamenti: “AperiPride” al Mamapulia dalle ore 18 alle 21, la festa “Cavatelli Pride” presso la sede dell’associazione 'Convochiamociperbari' (in via Garruba 148) alle ore 20 e l’incontro alla “Ciclatera Sotto il Mare” a partire dalle ore 21.30, con la presenza di Porpora Marcasciano.