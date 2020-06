Il covid non ferma il Bari Pride, a luglio l'edizione 2020: "Evento statico e nel rispetto delle misure di sicurezza"

Le difficoltà legate al coronavirus non fermano il Bari Pride: gli organizzatori sono riusciti a mettere a punto l'edizione 2020 che si terrà nel rispetto delle norme anti-covid.

L'appuntamento, dunque, non vedrà il consueto corteo colorato per le vie della città ma sarà in forma statica. Nei prossimi giorni sarà noto il luogo dell'event oassieme ad ulteriori dettagli: "Il Bari Pride - spiega il coordinamento su Facebook - tornerà in piazza per una manifestazione che intende travolgere ogni pregiudizio, legato all’orientamento sessuale e all’identità di genere, ma anche al colore della pelle e a qualsiasi preziosa diversità che possa minare al raggiungimento di un’uguaglianza sostanziale sul piano dei diritti e dell’autodeterminazione. La manifestazione sarà svolta nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti" concludono gli organizzatori.