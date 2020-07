Bari Pride in centro e 'Convivio arcobaleno' dei residenti di San Cataldo: le limitazioni al traffico

Due diversi appuntamenti a Bari per domani 18 luglio faranno scattare limitazioni al traffico in città: dalle 13 divieto di fermata in piazza della Libertà, davanti alla prefettura, per lo svolgimento del Bari Pride (inizio dalle 18), organizzato dall’omonima associazione per richiamare l’attenzione pubblica sulle problematiche legate alla comunità Lgbtqi+ e sulla legge contro l’omobitransfobia.

Sulla spiaggia di San Cataldo del Lungomare Starita, invece, si svolgerà la quinta edizione del 'Convivio dell'Arcobaleno', a cena di comunità organizzata dall’associazione Residenti di San Cataldo.: dalle 15.00 alle 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, divieto di fermata e divieto di transito esclusivamente pedonale ul lungomare Starita, lato mare, nel tratto compreso tra frontecivico 62/A (altezza ristorante “Provolina”) e via Skanderberg Castriota.