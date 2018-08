Laboratori, show ed eventi da Pane e Pomodoro al parco 2 Giugno: in 10mila per l'estate di 'Bari Social Summer'

Oltre 10500 cittadini, tra adulti, anziani e minori hanno preso parte al ricco cartellone di eventi 'Bari Social Summer' che ha animato l'estate in città tra laboratori gratuiti e attività culturali. L'iniziativa, promossa dall'assessorato cittadino al Welfare, ha visto decine di momenti ludici e di aggregazione nei cinque Municipi, dalla spiaggia di Pane e Pomodoro al parco 2 Giugno dove la prossima settimana vi sarà l'ultimo evento in programma, 'A libri aperti nel parco' nella Biblioteca dei Ragazzi[e]

“Il welfare, anche quest’anno, ha offerto molti appuntamenti solidali durante il periodo estivo - ha commentato l’assessore cittadino al Welfare Francesca Bottalico -. È stata una stagione entusiasmante, un successo di tutti che ha visto, per la prima volta in città, oltre 10500 persone coinvolte nelle attività organizzate in tutti i quartieri, dal San Paolo a San Pio, da Japigia a Libertà. Tantissimi cittadini si sono incontrati per giocare, ascoltare e trascorrere momenti di condivisione tutti insieme, dai più piccoli agli adulti, comprese centinaia di persone anziane e spesso sole, e le famiglie hanno potuto trovare uno spazio in cui esprimersi attraverso linguaggi artistici, musicali e ludici. Siamo riusciti a mettere in piedi un programma molto complesso, cui si sono aggiunti i soggiorni climatici per le persone con disabilità gravi, gli interventi domiciliari rivolti alle persone non autosufficienti e agli anziani e azioni mirate e dedicate ai bambini autistici, grazie al prezioso supporto di neuropsichiatri, e più in generale con bisogni speciali. Devo ringraziare ancora una volta tutti i componenti della rete del welfare, i singoli cittadini e le istituzioni che hanno collaborato, senza mai risparmiarsi, alla programmazione di Bari Social Summer”.