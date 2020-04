Una partita distanti ma uniti per aiutare i cittadini in difficoltà: anche il bomber Antenucci nello spot di Bari Solidale

C'è anche il bomber biancorosso Mirko Antenucci tra i protagonisti del spot di Bari Solidale per promuovere le donazioni di cibo e fondi per le famiglie più povere della città, ancor più in difficoltà per l'emergenza coronavirus. Il video, girato da Alessandro Piva ha come protagonisti un gruppo di giovani che giocano a calcio 'distanti ma uniti' lanciandosi un rotolo di carta igienica, con il commento di Michele Salomone. L'appello di Antenucci viene poi raccolto dall'assessore cittadino al Welfare, Francesca Bottalico, e dal sindaco Antonio Decaro che invitano i baresi a donare.

