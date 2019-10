Il fazzoletto rosso sulla statua di Perotti del lungomare? E' un'iniziativa di Casa Pound

La statua di Armando Perotti imbavagliata sul lungomare: in tanti, tra i residenti, avevano pensato all'ennesimo atto vandalico nel quartiere Umbertino, magari ad opera di giovanissimi. Nulla di tutto ciò: ad apporre il fazzoletto rosso sarebbe stata CasaPound, per protestare simbolicamente contro la "censura in rete" e la disattivazione delle sue pagine e dei profili di alcuni attivisti da Facebook e Instagram, in attesa della prima udienza della causa intentata contro i siti di Mark Zuckerberg, fissata per il 13 novembre.

L'iniziativa si è svolta a Bari e in numerose città italiane: nel capoluogo pugliese è stata scelta la statua di fronte al lungomare Araldo di Crollalanza.