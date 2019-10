Bavaglio rosso sulla statua di Armando Perotti: nuovo atto vandalico sul Lungomare di Bari

Un 'bavaglio' rossosulla statua di Armando Perotti, in largo Girodano Bruno a Bari. Un gesto vandalico segnalato da diversi gruppi di residenti, nel quartiere Madonnella e nell'Umbertino. Chi sia stato l'autore, al momento, non si sa. Neppure si conosce il motivo dell'atto, più di una semplice goliardata: "E' un ulteriore episodio che evidenzia la preoccupante perdita di senso civico" commentano con amarezza i cittadini del Comitato Salvaguardia Umbertino che, pochi giorni fa, avevano segnalato i disagi della movida notturna che non li fa dormire la notte, tra schiamazzi e gente tra i tanti locali della zona.