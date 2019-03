Un pizzico di Bari su Rai 1: Beppe Fiorello porta la Puglia in tv con 'Chi m'ha visto'

Tanta Puglia e anche un pizzico di Bari ieri sera su Rai Uno con Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino, protagonisti del film 'Chi m'ha visto', per la regia di Alessandro Pondi: la storia del chitarrista Martino Piccione, interpretato proprio dal popolare attore siciliano, è stata infatti girata tre anni fa nella nostra regione. La troupe ha effettuato riprese a Conversano, Castellaneta, Mottola e Ginosa ma anche nel capoluogo pugliese immortalato in una scena notturna ambientata in una piazza Moro decisamente deserta. La pellicola ha catturato l'attenzione di oltre 3,3 miolioni di spettatori, pari al 15,9% di share.