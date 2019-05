Il BGeek premia tre grandi fumettisti internazionali: riconoscimenti a McKean, Rak e Bilotta

Il BGeek premia tre grandi disegnatori internazionali e italiani in occasione dell'ottava edizione del festival del fumetto e dell'immaginazione in corso fino a domenica alla Fiera del Levante. A ricevere i 'Premi Barone di Munchhausen', Dave McKean, uno degli illustratori, fumettisti e cineasti più visionari e influenti degli ultimi trent’anni, Alessandro Rak, fumettista, animatore e regista, e Alessandro Bilotta, scrittore, sceneggiatore e fumettista.

I riconoscimenti sono stati assegnati a Palazzo di Città dal sindaco Antonio Decaro alla presenza dell’organizzatore del BGeek Francesco Monterisi e del direttore artistico Leonardo Rizzi: “Sono particolarmente felice di consegnare questi riconoscimenti ad artisti di fama internazionale nel campo della creatività, dell’immaginazione e del cinema - ha dichiarato il sindaco di Bari -. Non poteva svolgersi in un modo migliore la prima edizione del Premio Barone di Münchausen, dedicato a personalità che fanno della fantasia e della creatività un mestiere in grado di regalare un sogno ad altre persone. Ringrazio di cuore gli organizzatori del Bgeek per aver portato a Bari personaggi di caratura internazionale e aver offerto un motivo in più per visitare la nostra città”.

Il Comune di Bari, inoltre, ha consegnato una targa di ringraziamento a due grandissimi talenti del cinema, Asif Kapadia (regista premio Oscar per “Amy”, documentario su Amy Winehouse, e autore nel 2019 del film documentario su Diego Armando Maradona presentato a Cannes) e Tony Grisoni (regista e sceneggiatore, assente per motivi personali).