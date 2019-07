VIDEO | Bianca Guaccero porta a Polignano il suo romanzo d'esordio: "La Puglia è casa mia ed è sempre bello tornarci"

"La Puglia è invasa ogni anno da tantissimi turisti. Io qui ci sono nata e tornarci è sempre stupendo". A riportarla nella sua terra d'origine è stato l'esordio letterario di Bianca Guaccero, intervenuta ieri sera alla serata inaugurale del festival 'Il Libro Possibile' di Polignano a Mare per presentare il libro 'Il tuo cuore è come il mare'. L'attrice e conduttrice televisiva bitontina - star del programma 'Detto Fatto' in Rai - ha dedicato sul palco l'opera alla figlia Alice: "Non mi sento scrittrice, ma un umile essere umano che ha provato a raccontare uno spezzone di vita a lei, che mi ha dato il coraggio di affrontare alcuni momenti molto difficili".