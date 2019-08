Bidoni con i lucchetti nelle zone del porta a porta: installati i primi contenitori per la raccolta dell'organico

"Criticità" nella raccolta della frazione organica, che rischiano di tradursi in un "aumento dei costi" "con inevitabili ricadute sulle tasche dei cittadini". Dopo aver lanciato l'allarme nei giorni scorsi, nel corso di una conferenza stampa dedicata proprio agli errori più comuni commessi nella raccolta dell'organico, Comune e Amiu corrono ai ripari. E così, nelle zone del porta a porta, sono stati installati in questi giorni i bidoni per la raccolta dell'organico muniti di lucchetto (si tratta in realtà di un 'ritorno', dal momento che i primi contenitori posizionati con l'avvio della differenziata ne erano dotati) per "impedire conferimenti impropri".

A dare notizia dell'installazione dei nuovi bidoni è Amiu Puglia, che annuncia anche che "nel resto della città saranno posizionati trecento nuovi bidoni, sempre dell'organico, in sostituzione di quelli rotti o mal funzionanti".