Il teatro Piccinni 'gioiello' per il Bifest 2020: le prime novità della prossima edizione

Ci sarà anche il rinnovato teatro Piccinni nell'elenco dei luoghi del Bifest 2020: la rassegna cinematografica barese, che l'anno prossimo vedrà la sua 11esima edizione, si svolgerà dal 21 al 28 marzo e comprenderà anche la tradizionale sede del teatro Petruzzelli, il teatro Margherita e il Multicinema Galleria. L'appuntamento è stato presentato ieri durante una conferenza stampa organizzata a Venezia, in occasione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica in corso nella città lagunare. Il Petruzzelli, come di consueto, ospiterà le Anteprime internazionali, la rassegna Panorama Internazionale e le attesissime lezioni di cinema nonché gli Award della manifestazione. Gli spazi del Piccinni, invece, vedranno le proiezioni di una grande cinematografia straniera e la sezione Italia Film Fest e le relative premiazioni delle categoria.

Tutti i riconoscimenti verranno consegnati prima della presentazione del film della serata I cineasti vincitori parteciperanno inoltre ad un appuntamento quotidiano, i Focus su… che, moderati da Franco Montini, si terranno al Teatro Margherita che ospiterà inoltre gli Incontri coordinati da Jean Gili e tutte le conferenze stampa dei film in programma, le mostre, i convegni. Al Galleria, invece, tante proiezioni a cominciare dalla sezione Nuovo Cinema Italiano. Ad arricchire il quadro del programma, anche una retrospettiva dedicata a Mario Monicelli, e i cicli dedicati a CInema e Scienza, Psichiatria e Medicin, nonché una sezione sui Legal Thriller, i diritti delle donne e laboratori di cinematografia.