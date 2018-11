Molfetta come Tallinn, mezzi pubblici gratuiti per un mese: "Così rendiamo la città più vivibile"

Bus gratuiti per tutto il mese di dicembre. È la singolare iniziativa - già sperimentata in altri Paesi europei, come l'Estonia - lanciata dall'azienda di trasporto pubblico di Molfetta, la Mtm, insieme all'amministrazione comunale. A partire dal primo dicembre sarà così avviato il 'GratiBus', l'iniziativa che sarà sperimentata su quattro diverse linee del trasporto pubblico: la 1,2, 3 e 5.

Corse gratuite, quindi non solo per residenti, ma anche per turisti, con un'iniziativa che vuole incentivare il flusso in centro in vista del periodo natalizio. Per l'occasione saranno stampati degli speciali biglietti rossi - 15mila per il primo 'stock' - che i controllori consegneranno a tutti coloro che saliranno sui bus. Non saranno coperte dall'iniziativa solo le linee che vanno fuori città, verso i centri commerciali e nella zona industriale.

Un sistema che non ha il solo scopo di promuovere le bellezze del centro cittadino, ma anche una filosofia di incontro e di miglioramento della qualità della vita. "Il trasporto pubblico – ricorda il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini – tutela l’ambiente, favorisce le relazioni sociali, ci aiuta ad arrivare nelle vie del centro senza lo stress del traffico. Con questo esperimento favoriamo una cultura della pubblica mobilità, con l’obiettivo di una città sempre più vivibile".