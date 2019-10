Cornici creative per comprare giocattoli ai bimbi malati di tumore: la generosità di un gruppo di baresi con '2ndlife'

Da cassette di legno abbandonate a cornici artistiche, per donare ore di svago ai bimbi che lottano per combattere i tumori: è quanto realizzato da un gruppo di amici e cittadini volontari baresi con il progetto '2ndLife' che hanno creato pezzi unici il cui ricavato è stato utilizzato per comprare giocattoli consegnati nel reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari. All'appuntamento ha preso parte anche Alessio Giannone, in arte Pinuccio. La mattinata di solidarietà è stata resa possibile anche grazie all'associazione Apleti Onlus. I volontari, dopo aver raggiunto il loro primo obiettivo, stanno lavorando a un altro progetto solidale, ancora sconosciuto. Intanto, i cittadini possono partecipare alla gara di solidarietà: le cornici sono acquistabili su ordinazione. Per maggiori informazioni visitare la pagina Facebook 2ndlife o scrivere a secoondlife2020@.