Negozi e centri commerciali pronti per il Black Friday: promozioni, sconti e offerte anche a Bari

Sconti fuori stagione, occasioni ghiotte per cominciare lo shopping natalizio 'cedendo' alla tentazione di offerte e ribassi consistenti: da qualche anno a questa parte, il Black Friday, ovvero l'ultimo venerdì di novembre, è un appuntamento fisso per clienti, negozianti e centri commerciali. Anche a Bari, il prossimo 23 novembre, sarà una giornata dedicata agli acquisti convenienti, come vuole una tradizione importata negli ultimi tempi dagli Stati Uniti. Già da diversi giorni, le principali catene di negozi, dai profumi all'abbigliamento, fino a giocattoli ed elettronica, solleticano la curiosità con messaggi promozionali sui social e sui cellulare, invitandoli a recarsi nei punti vendita dove troveranno promozioni speciali. Di seguito la mappa delle aperture e delle iniziative a Bari e nei dintorni

A Bari Città

Nelle principali strade dello shopping del Murattiano, ci si sta preparando da alcune settimane, per accogliere al meglio i propri clienti. Stesso discorso anche per le altre vie principali della città, da San Pasquale al Libertà, fino a Carrassi, Japigia e Poggiofranco.

Centri commerciali Mongolfiera

Diverso l'orientamento dei principali centri commerciali di Bari e provincia. La Mongolfiera di Molfetta resterà aperta fino alle 22: per quanto riguarda gli altri 'mall' dello stesso gruppo, Bari Japigia, Santa Caterina e Pasteur, i negozi della galleria proporranno offerte e sconti speciali dedicati al 'Venerdì nero'. In ognuno dei centri commerciali, le grandi catene dell'elettronica offriranno prodotti a prezzi notevolmente ribassati.

Bariblu Triggiano

Il centro commerciale di Triggiano si è già attrezzato nelle scorse settimane con i 'BluFridays', occupando idealmente ogni venerdì del mese di novembre. Ovviamente, quello 'Black' non sarà da meno: dalla ristorazione ai gioielli, dall'abbigliamento al tessile, merce e capi a prezzi ribassati con promozioni dedicate.

Centri commerciali Auchan

Il Parco di Casamassima e il Centro di Modugno sposteranno alle 22 l'orario di chiusura nella giornata del 23. In particolare, a Casamassima, si chiuderà alle 10 di sera anche il giorno successi, sabato 24. Numerose le proposte scontate da parte di catene di elettronica, abbigliamento, giochi, casa e profumi.

Barimax

Sarà Black Friday anche nel centro commerciale nelle vicinanze della zona industriale, con scontistica su elettronica, abbigliamento per tutte le età e prodotti per la casa.