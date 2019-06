Blatte, topi e zanzare in città, da Amiu il piano straordinario di pulizia e igiene: cannoni diffusori e squadre in azione

Anche per questa estate, l'Amiu ha avviato il consueto programma anti-blatte nei quartieri cittadini: sul sito dell'azienda cittadina d'igiene urbana (a questo link) è possibile consultare il calendario dettagliato degli interventi straordinari, stabilendo le competenze di Aqp (fogna nera e mista) e di Amiu Puglia per le azioni anti-blatte, topi e zanzare, coordinati tra loro, in programma fino al 23 ototbre.

Le modalità d'intervento

In particolare, gli addetti Amiu eseguiranno un trattamento antilarvale e adulticida delle zanzare e in particolare della zanzara tigre ma anche degli altri insetti infestanti volanti e delle blatte, con attività di monitoraggio delle zone trattate. Prevista anche una derattizzazione e la disinfezione di porticati, scuole, zone infestate e locali pubblici indicati dall'amministrazione. Le azioni saranno eseguite con automezzi dotati di nebulizzatore a largo raggio, in particolare 6 pick-up dotati di cannone diffusore e lance irroratrici, nonché 12 operatori specializzati divisi in 6 squadre operative indipendenti. La deblattizzazione sarà eseguita nelle reti fognarie comunali, nelle caditoie stradali, sui bordi dei marciapiedi, nei giardini comunali e, più in generale, sul suolo di proprietà comunale. Aqp, (numero verde 800 735735), invece, è responsabile dell’esecuzione di due cicli di deblattizzazione sull’intera estensione della rete fognaria nera e del cosiddetto “sistema misto”.