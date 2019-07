Bollo virtuale per i certificati anagrafici: dal 30 luglio si paga direttamente allo sportello

A partire da martedì 30 luglio, presso tutti gli sportelli anagrafici della sede centrale e delle delegazioni del Comune di Bari, entrerà in funzione il sistema del 'bollo virtuale'. Sarà possibile chiedere il rilascio di tutti i certificati anagrafici assoggettati all'imposta di bollo mediante pagamento di 16 euro per singolo certificato, direttamente allo sportello, pagando in contanti o tramite POS, senza necessità di procurarsi la tradizionale marca da bollo presso le rivendite di valori bollati. Chi è già in possesso di marca da bollo potrà chiedere, in via transitoria, l’emissione di certificati anagrafici in bollo: in tal caso la marca sarà apposta sul certificato e annullata a cura dell’operatore comunale.