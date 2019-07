Bonifica dei siti di abbandono dei rifiuti, 15 milioni dalla Regione: ci sono anche Adelfia, Modugno e Valenzano

Quindici milioni di euro per la bonifica dei siti con rifiuti abbandonati: lo stanziamento arriva dalla regione Puglia. Complessivamente si tratta di 187 località, con tre Comuni baresi coinvolti, Adelfia, Modugno e Valenzano. Si tratta di siti che presentano anche rifiuti pericolosi per la salute.

Per l'assessore regionale all'Ambiente, Gianni Stea, il provvedimento rappresenta "qualcosa di molto importante per la nostra regione, per la conservazione della sua bellezza ma soprattutto per scongiurare ogni rischio per la salute dei cittadini".