Oltre 30mila euro in borse di studio per studenti e laureandi, c'è il bando del Comune : domande entro il 4 novembre

Borse di studio per premiare gli studenti liceali degli istituti nel capoluogo e i laureandi con tesi sulla città di Bari: sono stati pubblicati sul sito del Comune di Bari i bandi per il conferimento di 62 borse di studio, erogate dall'assessorato alle Politiche Educative Giovanili.

Il primo bando è contestuale all'assegnazione di 50 borse di 285,23 euro ciascuna, destinate a studenti che, nell'anno scolastico 2017/2018, hanno frequentato le scuole secondarie di 2° grado statali o legalmente riconosciute o parificate di Bari. Il secondo avviso pubblico servirà invece ad assegnare 12 borse di studio, ciascuna da 1549,38 euro, per i laureandi nell'anno accademico 2016/2017, che hanno scritto tesi di laurea sulla Città di Bari e sui problemi ad essa connessi.

Le richieste per le borse di studio vanno inoltrate entro il 4 novembre, seguendo le modalità indicate nell'avviso: la domanda deve essere presentata, a mezzo del servizio postale, con raccomandata R.R. indirizzata al Comune di Bari - Ripartizione Politiche Educative Giovanili - Via Venezia n° 41- 70122, o direttamente agli uffici della ripartizione dove sono disponibili gli avvisi completi di allegati.