Lungomare invaso da bottiglie in vetro durante il weekend: "Più contenitori e vuoto a rendere"

"Ogni lunedì il nostro lungomare è costretto a risvegliarsi sempre nello stesso identico modo. Quantità esagerate di bottiglia di vetro lasciate sui cornicioni o per terra come ricordo della serata trascorsa".

Uno scenario che, in effetti, si ripete spesso, soprattutto nrl fine settimana e con l'arrivo della bella stagione, nei luoghi della 'movida' cittadina. La denuncia di questo costume incivile arriva questa volta dall'associazione Sos Città.

"Un rapporto di amore-odio quello tra i baresi e la famosa birra perchè se da un lato amiamo gustare la freschezza di una buona birra ghiacciata, dall'altra molti cittadini incivili lasciano bottiglie (di vetro, quindi riciclabili) ovunque, inquinando alle volte e purtroppo anche il nostro mare", dice il presidente Danilo Cancellaro. "E allora perchè non prevenire? Non è possibile che dopo ogni weekend la città debba risvegliarsi così. Le soluzioni adottabili sono molteplici. Innanzitutto basterebbe moltiplicare il numero dei contenitori per il solo vetro presenti sul lungomare, ma soprattutto l'ideale sarebbe l'introduzione del "vuoto a rendere" - afferma Dino Tartarino, vice presidente Sos Città, che conclude: ad ogni modo è un fenomeno che va debellato, in un modo o nell'altro. Auspichiamo in un impegno dell'assessore Petruzzelli al riguardo".