Di corsa con il 'Brooks Run Happy Tour': divieti al traffico sul lungomare e in centro

In occasione della corsa 'Brooks Run Happy Tour', l'evento podistico non competitivo su un percorso di 5 km nel centro di Bari, il Comune e la Polizia Locale hanno disposto divieti di circolazione lungo il tracciato. La manifestazione comincerà alle 18 da piazza del Ferrarese.

Circolazione interdetta, al momento del passaggio degli atleti, su piazza del Ferrarese, via Genovese, lungomare Imp. Augusto, piazzale IV Novembre, lungomare A. Di Crollalanza, piazza A. Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, giro di boa in prossimità del semaforo, piazza Gramsci, lungomare N. Sauro, piazza A. Diaz, lungomare A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, lungomare Imp. Augusto, piazzale Cristoforo Colombo, corso A. De Tullio, piazza Massari, piazza Federico II di Svevia, via Boemondo, strada Palazzo dell’Intendenza, piazza Chiurlia, via Roberto il Guiscardo, strada Vallisa, piazza del Ferrarese.