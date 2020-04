Buoni farmaceutici per le famiglie baresi in difficoltà: in arrivo voucher da 30 euro per i medicinali

Buoni farmaceutici da 10 euro per le famiglie in difficoltà e hanno bisogno di un aiuto: è la nuova iniziativa dell'Assessorato al Welfare del Comune di Bari resa possibile anche grazie alle donazioni economiche ricevute a Palazzo di Città e alla collaborazione tra le sezioni Bari e Bat di Federfarma e dell’Ordine provinciale dei farmacisti di Bari.

I voucher saranno consegnati al beneficiario per un massimo di tre 3 (per complessivi 30 euro) in base al numero dei componenti del nucleo familiare. La consegna a domicilio sarà effettuata dalla rete dei volontari del Welfare. I cittadini potranno acquistare medicinali “da banco” (tutti quei farmaci che non necessitano di una ricetta medica), parafarmaci, cibi per neonati e prodotti alimentari speciali. Ciascuna farmacia aderente non dovrà emettere alcuna fattura nei confronti del Comune di Bari ma un documento commerciale con l’indicazione dello sconto applicato. I farmacisti dovranno, invece, trasmettere al Comune di Bari la rendicontazione bimestrale dei farmaci consegnati, allegando i buoni ritirati con indicazione del nome del beneficiario. Per richiederli bisogna contattare telefonicamente i numeri attivati per l’emergenza dall’assessorato al Welfare, disponibili a questo link.

“Sono tante, e sempre più in aumento, le richieste di farmaci da parte dei cittadini in difficoltà - commenta Francesca Bottalico -. Molte famiglie e anziani soli fanno fatica ad acquistare medicinali senza prescrizione perché purtroppo, nonostante abbiano la necessità di procurarseli, non riescono a far fronte a questa tipologia di spesa. Quindi abbiamo inserito nel sistema Bari aiuta anche questi beni, fondamentali per diverse categorie di persone, che da oggi potranno essere richiesti direttamente all’assessorato al Welfare. Un’iniziativa fondamentale per la salute e il benessere dei cittadini, che si aggiunge al servizio di consegna a domicilio dei farmaci prescritti dai medici di base. Un sincero ringraziamento va e Federfarma e all’Ordine dei farmacisti che dall’inizio dell’emergenza stanno collaborando attivamente con l’amministrazione comunale, agli assistenti sociali che dal primo giorno offrono senza sosta il loro prezioso contributo, all’instancabile gruppo di volontari e agli operatori impegnati quotidianamente nella ricezione e nello smistamento dei beni di prima necessità”.

Di seguito le farmacie che hanno aderito all'iniziativa