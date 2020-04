Mille buoni spesa e 2mila kit alimentari distribuiti alle famiglie baresi: oltre 6mila le richieste già arrivate in Comune

Sono in corso, in queste ore, le operazioni di distribuzione dei buoni spesa e dei kit alimentari alle famiglie baresi che vivono un momento di difficoltà anche a causa dell'emergenza coronavirus. I buoni sono consegnati da 10 sportelli fisici diffusi sull'intero territorio comunale e da una rete di volontari a domicilio, con il coordinamento dei Municipi. Le operazioni si stanno svolgendo su contatto telefonico e appuntamento.

Complessivamente sono oltre 6mila le richieste arrivate negli ultimi giorni attraverso i form online, alle quali si aggiungono i contatti telefonici. A rafforzare la rete di solidarietà 90 assistenti sociali negli organici dell’Assessorato al Welfare, dei Municipi e di Porta Futuro, la maggior parte in telelavoro. A questi si aggiungono i servizi del Segretariato sociale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra ieri e oggi quindi sono stati consegnati buoni spesa in favore di oltre 1.000 nuclei familiari circa e più di 2000 kit alimentari di diverse taglie (in base al numero dei componenti) per altrettante famiglie. Le operazioni di consegna e di aiuto andranno avanti ancora per tutta la giornata di oggi e gli operatori dell'Urp del Comune saranno a lavoro anche nelle giornate di domani, domenica, e lunedì. A queste consegne si aggiungono anche le altre di pacchi spesa, farmaci e beni di prima necessità che quotidianamente vengono distribuiti dal Comune, dai Municipi e dalle associazioni della rete di solidarietà cittadina: "Abbiamo messo in campo uno sforzo straordinario proporzionale - ha dichiarato il sindaco Antonio Decaro -, allo straordinario bisogno della nostra comunità. È importante in questo momento che tutti però ci aiutino a velocizzare le procedure fornendo dati corretti. Ogni dichiarazione incompleta o non veritiera allunga le procedure di controllo e ci impedisce di raggiungere più velocemente le famiglie che sono davvero in difficoltà".