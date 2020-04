Oltre 2700 buoni spesa consegnati dal Comune di Bari: dal 25 aprile la domanda non sarò più presentabile online

Dalla mezzanotte di oggi, 24 aprile, sarà sospesa la ricezione delle domande dei buoni spesa con la compilazione del form online. Lo rende noto il Comune di Bari. Fino ad oggi sono stati distruibuiti 2721 buoni per un totale di 6168 beneficiari .

Il sistema, sin dal suo avvio,, spiega il Comune, "ha registrato uno straordinario flusso di istanze e ha consentito in modo innovativo all'amministrazione di intercettare una platea di bisogni che sarebbe stato impossibile registrare per vie ordinarie. Ora, però, completato l'esame delle domande relative ai nuclei più fragili, si procederà al completamento dell'istruttoria di tutte le domande pervenute ritenute valide, ma che richiedono uno screening sociale accurato perché prodotte da percettori di contributi pubblici o da soggetti finora mai censiti dai servizi sociali". Il Comune specifica che negli ultimi giorni "sono arrivate moltissime istanze ritenute inammissibili in quanto i richiedenti, all'atto della compilazione, hanno inserito informazioni incongruenti oppure hanno proceduto alla compilazione ripetuta del questionario".

L’attività di raccolta di richieste non cesserà ma proseguirà anche nei prossimi giorni attraverso lo Sportello sociale della ripartizione Servizi alla persona e dei Municipi e di Porta Futuro, che consente l’ascolto, la decodifica del bisogno e l’inserimento della domanda nel sistema informativo “Bari Aiuta” per il tramite di oltre 150 addetti, tra assistenti sociali ed operatori amministrativi.

Ai buoni erogati si aggiungono oltre 3.000 kit di beni alimentari, recapitati direttamente a domicilio da una rete di circa 600 volontari: ad oggi, dunque, 5.724 nuclei familiari hanno potuto ottenere il sostegno alimentare. Anche le attività di consegna di buoni e kit proseguiranno regolarmente nei prossimi giorni (solo lunedì 27 aprile sono stati già fissati oltre 300 appuntamenti grazie al prezioso lavoro dei Centri servizi per le Famiglie sparsi sul territorio cittadino e dei volontari impegnati all'Emporio della Casa delle Bambine dei Bambini). Il Comune