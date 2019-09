Cerimonia per il 76° anniversario della Liberazione di Bari: cambiano i percorsi dei bus

Lunedì 9 settembre è in programma una cerimonia commemorativa in occasione del 76° Anniversario della Liberazione di Bari. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sno state previste alcune limitazioni al traffico, che comporteranno anche deviazioni di percorso per alcuni bus Amtab, dalle ore 9 fino alle 12.30. In particolare, sono interessate le 2, 2/, 4, 10, 12, 14, CMM e la navetta “C”.

Linea 2 - In direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in piazza Luigi di Savoia, proseguiranno per via Carulli, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario;

Linea 2/ - In direzione via Conenna: i bus effettueranno il percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Carulli, proseguiranno su via Prospero Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, piazza Moro, via Andrea da Bari, via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari con ripresa del percorso ordinario;

Linea 4 - In direzione Piazza Moro: i bus giunti in Via Cognetti svolteranno a sinistra per corso Cavour, con ripresa del percorso ordinario; in direzione Ist. Agronomico: i bus effettueranno il percorso ordinario;

Linea 10 - In direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in piazza Luigi di Savoia, svolteranno a destra per via Carulli, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario; in direzione Parco Domingo: i bus effettueranno il percorso ordinario;

Linea 12 - In direzione via Fenicia - Torre a Mare: i bus giunti in via Andrea da Bari, svolteranno a sinistra per via Piccinni, a destra per via Cairoli, a destra per corso Vittorio Emanuele II, lungomare Di Crollalanza con ripresa del percorso ordinario; in direzione piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario;

Linea 14 - In direzione Via Degli Oleandri - Z.I.: i bus effettueranno il percorso ordinario; in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in via piazza Luigi di Savoia, proseguiranno per via Carulli, via Giandomenico Petroni, lungomare Nazario Sauro, cavalcavia Garibaldi con ripresa del percorso ordinario;

CMM (Circolare Murattiano Manzoni) - La circolare sarà soppressa nella fascia mattutina

Navetta “C” - Dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e comunque sino al termine delle esigenze: i bus giunti in via Cognetti, svolteranno a sinistra per corso Cavour con ripresa del percorso ordinario (non raggiungeranno la Camera di Commercio);

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.