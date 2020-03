Bus gratis per le donne a Bari: il regalo dell'Amtab per la Festa delle donne

Viaggi gratis su tutti gli autobus dell'Amtab. È l'iniziativa lanciata dall'azienda municipalizzata del Comune di Bari, che cura il trasporto pubblico in città, per omaggiare le donne nella Giornata internazionale dedicata ai loro diritti. Domenica 8 marzo, quindi, tutte le utenti del servizio non dovranno pagare il biglietto per utilizzare il trasporto pubblico.