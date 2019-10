Addio alla Puglia per Marozzi, i collegamenti passano a Flixbus: c'è l'accordo tra le due compagnie

La Marozzi non collegherà più la Puglia nelle tratte a lunga percorrenza con il resto d'Italia: è il risultato dell'accordo commerciale sottoscritto tra l'azienda di trasporto pugliese e FlixBus che prevederà fino a 13 collegamenti giornalieri da Bari con Roma, 12 per Napoli nonché 7 corse per Lecce e Taranto. Marozzi, in ogni caso, manterrà le tratte tra la Basilicata e il nord Italia (Torino, Bologna e Milano), nonché quelle tra Campania e Lazio. L'azienda intende focalizzare le risorse su settori prioritari del Gruppo, abbandonando dopo 60 anni quello della lunga percorrenza con destinazione e partenza in Puglia.

I sindacati: "Perplessi per questa intesa"

L'intesa, in ogni caso, lascia "perplessi" i sindacati. In una nota, il segretario generale Filt Cgil Puglia, Giuseppe Guagnano, ricorda la vicenda delle procedure di licenziamento per circa un'ottantina di lavoratori: "Parliamo di due operatori economici che si sono fatti una guerra commerciale senza precedenti nella nostra regione - spiega Guagnano - . L'accordo di oggi è la palese testimonianza che non c'è crisi nel settore delle autolinee di competenza statale che giustifichi licenziamento. Parliamo di un mercato in costante crescita dove si fa concorrenza sul solo costo del lavoro con un sistema di tariffazione dinamica (costo del biglietto in funzione della domanda espressa) che spesso copre a stento i costi del servizio. Non possiamo accettare che si facciano alti profitti sulla pelle dei lavoratori (licenziati e ricollocati in alcuni casi anche a oltre 200 km da casa) per cui chiediamo a Istituzioni e Ministeri competenti di rivedere la normativa di settore a tutela degli operatori di settore. La contrattazione aziendale è pressoché nulla e spesso si lavora con stipendi che non raggiungono i 1400 euro al mese per stare ore e ore fuori casa" conclude Guagnano.