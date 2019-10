Grand Prix Triathlon a Bari, deviazioni e variazioni sulle linee dei bus Amtab

L'Amtab ha predisposto deviazioni per i bus nella giornata di sabato 26, in occasione del 'Grand Prix Triathlon' che si svolgerà a Bari. Le variazioni saranno operative dalle 13 alle 18 e fino al termine delle esigenze

I bus delle linee 2, 2/, 10, 12, 14, 42, e navetta B effettueranno le seguenti variazioni di percorso:

Linea 2

In direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in via Carulli, proseguiranno per piazza Carabellese, via G.co Petroni, svolteranno a destra per via Dalmazia, piazza Gramsci, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario.

Linea 2/

In direzione Via Conenna - Japigia: i bus giunti in corso Vittorio Emanuele II, svolteranno a destra per corso Cavour, a sinistra per via Carulli, piazza Carabellese, via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario.

Linea 10

In direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in piazza L.gi di Savoia, svolteranno a dx per via Carulli, proseguiranno per piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni,

svolteranno a destra per via Dalmazia, piazza Gramsci, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario; in direzione Parco Domingo: i bus effettueranno il percorso ordinario.

Linea 12

n direzione via Fenicia-Torre a Mare: i bus in partenza da piazza Moro percorreranno via Melo, via Caduti di via Fani, a sinistra per via Melo, a destra per via Carulli, proseguiranno per piazza Carabellese, via Giandomenico Petroni, svolteranno a destra per via Dalmazia, cavalcavia Garibaldi, via Peucetia, a sx per via M. Grecia, viale Japigia, via Gentile, complanare Ovest, via Abate Eustasio, via M. Interesse con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piazza Moro: i bus giunti in via M. Interesse svolteranno a sinistra per via Abate Eustasio, complanare Est, via Gentile, viale Japigia, a sinistra per via Magna Grecia, a destra per

via Peucetia, a destra per via Apulia, a sinistra per via Oberdan, via G. Capruzzi, a destra per impegnare il sottopasso Luigi di Savoia, via Melo, piazza Moro (capolinea).

Linea 14

In direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in via Carulli, proseguiranno per piazza Carabellese, via G.co Petroni, svolteranno a destra per via Dalmazia, piazza Gramsci,

cavalcavia Garibaldi, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario; in direzione via degli Oleandri (Z.I.): i bus effettueranno il percorso ordinario.

Linea 42

I bus effettueranno un percorso di tipo circolare: giunti in corso Vittorio Emanuele II, svolteranno a destra per corso Cavour, a sinistra per via Carulli, proseguiranno per piazza

Carabellese, via G.co Petroni, svolteranno a destra per via Dalmazia, a destra per via Di Vagno (parallela ponte Garibaldi), a destra per piazza Poerio, corso Sonnino, a destra per via De Giosa, a sinistra per via Cognetti, a destra per corso Cavour, a sx per corso Vittorio Emanuele II, a destra per piazza Massari con ripresa del percorso ordinario.

Navetta B

In direzione area di sosta Pane e Pomodoro: i bus giunti in corso Vittorio Emanuele II, svolteranno a destra per corso Cavour, a sinistra per via Carulli, proseguiranno per piazza

Carabellese, via G.co Petroni, svolteranno a destra per via Dalmazia, a destra per via Di Vagno (parallela ponte Garibaldi), a destra per piazza Poerio, corso Sonnino, a destra per via De Giosa, a sinistra per via Cognetti, a destra per corso Cavour, a sx per corso Vittorio Emanuele II, a destra per piazza Massari con ripresa del percorso ordinario.

Sarà istituita una fermata provvisoria in corso Trieste, nel golfo di fermata esterno all’area di sosta di Pane e Pomodoro, da utilizzare in caso di urgenza e/o necessità di servizio (in sostituzione di quella interna). Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le variazioni di percorso; contestualmente, sarà istituita una nuova fermata provvisoria su via Cognetti.