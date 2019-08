Emergenza caldo e solitudine, in piena attività la rete di solidarietà sociale del Comune: "Centinaia d'interventi a luglio"

Centinaia d'interventi per a garantire una maggiore tutela per le persone in condizioni di fragilità e solitudine e a fronteggiare l’emergenza caldo: è a pieno regime l'attività dell'Assessorato al Welfare e degli sportelli di Segretariato sociale nei 5 Municipi cittadini. Complessivamente, a luglio, sono state espletate, per le persone senza dimora o con sfratto esecutivo 19 richieste di inserimento negli ex SPRAR, 15 nella Casa delle Culture, 114 richieste di prestazioni residenziali (bassa soglia), 66 per prestazioni semiresidenziali (bassa soglia), 12 per un contributo straordinario, 9 per misure di sostegno all'autonomia di adulti in marginalità estrema. Per quanto riguarda gli anziani, invece, sono state espletate 2 richieste di accesso in casa di riposo, 31 per attivazione del servizio SAD, 22 per rinnovo del servizio SAD, 7 richieste di affido anziani, 11 di servizi vari.

Per quanto riguarda il servizio itinerante dell’Unità di strada “Care for People”, effettuati complessivamente 172 interventi in favore di persone senza dimora (46 per primi contatti e 126 interventi rivolti ad utenti già noti): a giugno sono stati 76 (25 primi contatti e 51 interventi successivi) e a luglio 96 (21 primi contatti e 75 interventi successivi). Sono invece 21.528 le prestazioni erogate dal centro comunale diurno “Area 51”, in corso Italia 81, con 8.316 pasti (tra pranzo e cena), 5.438 accessi per docce e servizi igienici, 1.399 per deposito di bagagli e distribuzione di indumenti, 4.790 interventi di segretariato sociale e orientamento e 1.585 di altre tipologie. Complessivamente sono stati 1.280 i pasti somministrati nel mese di luglio dalle mense della Caritas diocesana. Numerosi gli interventi effettuati anche dal P.I.S. - Pronto Intervento Sociale che, 24 ore su 24, raccoglie e intercetta le situazioni di bisogno più urgenti su tutto il territorio cittadino con 598 segnalazioni complessive.